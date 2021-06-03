Англия

Наставник сборной Англии прокомментировал события перед матчем против Австрии.

Сборная Англии ознаменовала первую фаза процесса подготовки к чемпионату Европы-2020 товарищеским поединком против сборной Австрии, в котором не без труда одержала минимальную победу (1:0), но при этом теперь рискует потерять ключевого футболиста.

Англия — Австрия 1:0 Видео гола и обзор матча

Однако, стартовое слово главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта на послематчевой пресс-конференции было посвящено не событиям непосредственно на футбольном поле, а инциденту, который имел место быть перед стартовым свистком.

Во время уже ставшей обыденной для Англии акции BLM, когда игроки преклоняют колено незадолго до стартового свистка главного арбитра, собравшиеся на трибунах стадиона Риверсайд в Мидлсбро болельщики освистали игроков обеих команд, которые выразили свою поддержку борьбе против расизма.

"Я слышал, что происходило на стадионе в этот момент, — признает Саутгейт, — Я не могу себе представить, что чувствовали наши темнокожие футболисты в этот момент, но я бы точно не хотел услышать подобное в свой адрес.

Мое мнение — в нашем обществе присутствует мнение, что эта акция относится к выражению политической позиции, с которой они могут быть не согласны. Однако, это совершенно не так. Таким образом мы поддерживаем друг друга. Впрочем, недовольных быстро заглушила остальная часть болельщиков.

Нам нельзя отрицать тот факт, что подобное поведение имело место быть в этот вечер. Сейчас самое главное, как мне кажется, — донести до всех наших футболистов, что мы — часть большой команды, семьи, и каждый может найти поддержку. Думаю, большинство это и так понимает.

Проблема в том, что некоторые люди не до конца понимают смысл и глубину этой акции. Полагаю, это и есть причина того, что мы могли наблюдать в последнее время на отдельных стадионах".

Автор единственного гола в этом поединке, нападающий Букайо Сака, также дал свою оценку случившемуся: "У меня нет понимания, зачем некоторые фанаты это сделали. Я услышал какое-то шиканье, какие-то хлопки, свист… Необходимо дать этим людям высказать свою позицию, почему они пошли на этот шаг, и тогда все станет на свои места", — заключил футболист.

Свой последний контрольный поединок перед стартом на Евро-2020 Англия проведет на этой же арене, сразившись против Румынии.