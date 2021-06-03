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Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка.

Очередной соперник сборной Украины по групповому этапу чемпионата Европы-2020, национальная команда Австрии, в отчетный вечер также проводила свой первый контрольный поединок в процессе подготовки к международному форуму.

Команда Франко Фода сумела оказать достойное сопротивление сборной Англии на ее поле, однако уступила в результате пропущенного гола в начале второго тайма (1:0).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Англия — Австрия 1:0

Гол: Сака 56

Англия: Пикфорд — Александер-Арнольд, Коуди, Мингз (Годфри 61), Триппьер — Беллингем, Райс (Уорд-Проуз 61) — Сака, Лингард (Уоткинс 61), Грилиш (Уайт 71) — Кейн (Калверт-Льюин 62).

Австрия: Бахманн — Драгович, Хинтереггер, Фридль — Лайнер (Триммель 82), Баумгартнер (Шауб 62), Лаймер (Гриллич 62), Шлагер (Баумгартлингер 81), Алаба (Шепф 72) — Забитцер, Калайджич (Грегорич 72).

Предупреждения: Калверт-Льюин, Александер-Арнольд — Шлагер, Лайнер, Хинтереггер.