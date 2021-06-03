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Защитник команды Саутгейта неудачно поставил опорную ногу во время выноса мяча.

Сборная Англии заполнила процесс подготовки к чемпионату Европы-2020 контрольным поединком против Австрии, после которого, несмотря на добытую победу в напряженном противостоянии (1:0), вряд ли найдет поводов для радостных эмоций.

Англия — Австрия 1:0 Видео гола и обзор матча

Дело в том, что незадолго до конца основного времени матча, правый защитник "трех львов" Трент Александер-Арнольд, неудачно поставил опорную ногу, совершая вынос мяча от боковой границы поля, в результате чего получил повреждение.

The moment Trent Alexander-Arnold picked up his injury 😔 pic.twitter.com/KcjbO7JcuC — ESPN FC (@ESPNFC) June 2, 2021

Степень травмы не позволила игроку завершить поединок, в результате чего он был вынужден досрочно покинуть пределы поля.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на послематчевом интервью был достаточно встревожен произошедшим: "Будем ждать вердикта медицинского штаба. Мучительно больно было наблюдать за тем, как Трент уходил с поля. В ближайшие 24 часа, я надеюсь, мы сможем провести его осмотр, после чего станет известна степень сложности повреждения.

Нам остается только ждать, но вся эта ситуация выглядела слишком тревожно. Меньше всего Англии сейчас необходимо терять ключевых футболистов", — подытожил английский специалист.

До старта Евро-2020 сборную Англии будет ожидать еще одна контрольная игра — против Румынии на все том же Риверсайде в Мидлсбро.