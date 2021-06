Сборная Англии заполнила процесс подготовки к чемпионату Европы-2020 контрольным поединком против Австрии, после которого, несмотря на добытую победу в напряженном противостоянии (1:0), вряд ли найдет поводов для радостных эмоций.

Англия — Австрия 1:0 Видео гола и обзор матча

Дело в том, что незадолго до конца основного времени матча, правый защитник "трех львов" Трент Александер-Арнольд, неудачно поставил опорную ногу, совершая вынос мяча от боковой границы поля, в результате чего получил повреждение.

The moment Trent Alexander-Arnold picked up his injury 😔 pic.twitter.com/KcjbO7JcuC