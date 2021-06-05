Англия

"Горожане" могут серьезно усилить свой состав на следующий сезон.

Манчестер Сити, уступивший Челси в финале Лиги чемпионов-2020/21, планирует серьезно укрепить состав в летнее трансферное окно, подписав игроков мирового уровня на несколько позиций.

Как сообщает журналист Николо Скира, "горожане" определили нападающего Тоттенхэма Харри Кейна и креативного полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша в качестве главных целей на это межсезонье.

Действующий чемпион Англии продолжает вести переговоры по этим двум футболистам, однако никаких договоренностей пока нет как с Тоттенхэмом, так и с Астон Виллой.

Напомним, что по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги Харри Кейн стал лучшим бомбардиром (23 гола) и ассистентом турнира (14 передач), тогда как Джек Грилиш остался довольствоваться четвертой строчкой в списке ассистентов (10 передач).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.