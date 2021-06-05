Англия

Плеймейкер Манчестер Сити получит награду по итогам минувшей кампании в чемпионате Англии.

Атакующий полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден признан лучшим молодым футболистом минувшего сезона в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

В данной номинации принимали участие футболисты в возрасте 23 лет и младше на момент начала кампании-2020/21, а победителем в голосовании среди болельщиков и экспертов стал 21-летний воспитанник "горожан", отметившийся 9 голами и 5 ассистами в 28 матчах сезона в английском первенстве.

Фил Фоден — лишь второй игрок в истории АПЛ после Трента Александра-Арнольда (Ливерпуль), кому вручается данная награда. В голосовании он опередил Рубена Диаша (Манчестер Сити), Доминика-Калверта Льюина (Эвертон), Иллана Меслие (Лидс), Мейсона Маунта (Челси), Маркуса Рашфорда (Манчестер Юнайтед), Деклана Райса (Вест Хэм) и Букайо Сака (Арсенал).

Напомним, что лучшими футболистом и тренером АПЛ по итогам сезона-2020/21 стали два представителя Манчестер Сити — центральный защитник Рубен Диаш и испанский специалист Хосеп Гвардиола. Что касается автора лучшего гола, то им стал полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела, отправивший мяч в сетку ворот Арсенала ударом рабоной.