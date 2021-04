Атакующий полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела признан автором лучшего гола марта в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

29-летнему аргентинцу удалось записать на свой счет действительно невероятное взятие ворот, которое пришлось на принципиальный поединок 28-го тура АПЛ против лондонского Арсенала.

На 33-й минуте Ламела получил мяч в штрафной площади соперника, после чего ударом рабоной отправил мяч в дальний угол ворот Бернда Лено. Этот удар стал первым для "шпор" в тот вечер.

An absolute jaw-dropper 😱@ErikLamela's Rabona in the derby 𝙝𝙖𝙙 to be March's @budfootball Goal of the Month#PLAwards pic.twitter.com/kAcX7jgjEr