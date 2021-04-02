Аргентинский вингер отметился шедевральным взятием ворот в матче против Арсенала.
Эрик Ламела, Getty Images
02 апреля 2021, 15:59
Атакующий полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела признан автором лучшего гола марта в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
29-летнему аргентинцу удалось записать на свой счет действительно невероятное взятие ворот, которое пришлось на принципиальный поединок 28-го тура АПЛ против лондонского Арсенала.
На 33-й минуте Ламела получил мяч в штрафной площади соперника, после чего ударом рабоной отправил мяч в дальний угол ворот Бернда Лено. Этот удар стал первым для "шпор" в тот вечер.
Напомним, что поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Арсенала, за который забитыми мячами отметились Мартин Эдегор и Александер Ляказетт, тогда как Эрик Ламела покинул поле на 76-й минуте из-за красной карточки.