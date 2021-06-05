Англия

Сообщалось, что "канониры" уже согласовали контракт с камерунским голкипером.

Арсенал в летнее трансферное окно намерен укрепить позицию голкипера, тогда как в качестве наиболее вероятного подписания "канониров" назывался голкипер Аякса Андре Онана.

Ранее сообщалось, что камерунский голкипер достиг договоренности с Арсеналом касательно условий контракта до 2024 года с опцией продления на сезон, однако, по всей видимости, аналогичным успехом в переговорах с самим Аяксом боссы лондонского клуба по похвастаться не могут.

Как сообщил журналист Дункан Каслс в своем подкасте The Transfer Window Podcast, Арсенал предложил амстердамскому клубу "очень маленькую" сумма за Онана, однако конкретные цифры не уточняются.

Сам же журналист The Sunday Times и Daily Record ссылается на информацию, которую ему сообщил его друг из Аякса.

Напомним, что в феврале 2021 года вратарь был дисквалифицирован на 12 месяцев из-за допинга. В Аякса заявили, что камерунский голкипер плохо себя чувствовал, но выпил по ошибке не свое лекарство, а таблетки жены.