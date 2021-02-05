Нидерланды. Новость

В организме голкипера Аякса обнаружили запрещенное вещество.

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать голкипера Аякса Андре Онана за нарушения правил антидопинговой политики.

Как сообщает официальный сайт амстердамского клуба. УЕФА отстранил 24-летнего камерунца на один год от всех соревнований. После внеплановой проверки в организме футболиста обнаружили вещество фуросемид, которое находится в списке запрещенных.

Пресс-служба Аякса отмечает, что Онана, когда плохо себя чувствовал, выпил по ошибке не свое лекарство, а таблетки жены, поэтому клуб намерен подать апелляцию на решение УЕФА по дисквалификации камерунского вратаря.

В текущем сезоне Андре Онана провел в футболке Аякса 26 поединков во всех турнирах, пропустил 22 мяча и 9 матчей провел на ноль.

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