Нидерланды. Новость
В организме голкипера Аякса обнаружили запрещенное вещество.
Андре Онана, Getty Images
05 февраля 2021, 12:45
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение дисквалифицировать голкипера Аякса Андре Онана за нарушения правил антидопинговой политики.
Как сообщает официальный сайт амстердамского клуба. УЕФА отстранил 24-летнего камерунца на один год от всех соревнований. После внеплановой проверки в организме футболиста обнаружили вещество фуросемид, которое находится в списке запрещенных.
Пресс-служба Аякса отмечает, что Онана, когда плохо себя чувствовал, выпил по ошибке не свое лекарство, а таблетки жены, поэтому клуб намерен подать апелляцию на решение УЕФА по дисквалификации камерунского вратаря.
В текущем сезоне Андре Онана провел в футболке Аякса 26 поединков во всех турнирах, пропустил 22 мяча и 9 матчей провел на ноль.
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