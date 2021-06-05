Итальянскому тренеру не нравится проект "шпор".
Антонио Конте, getty images
05 июня 2021, 20:38
Антонио Конте по-прежнему не собирается становиться главным тренером Тоттенхэма ближайшим летом.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, итальянского тренера даже не убедило потенциальное назначение Фабио Паратичи, с которым он уже ранее сотрудничал в Ювентусе.
Отметим, что в прошлом сезоне Антонио Конте тренировал Интер и добился победы в чемпионате Италии.
Напомним, что одним из кандидатов на должность в стане "шпор" остается бывший тренер Шахтера и Ромы Паулу Фонсека.