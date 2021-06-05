Англия

Итальянскому тренеру не нравится проект "шпор".

Антонио Конте по-прежнему не собирается становиться главным тренером Тоттенхэма ближайшим летом.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, итальянского тренера даже не убедило потенциальное назначение Фабио Паратичи, с которым он уже ранее сотрудничал в Ювентусе.

Отметим, что в прошлом сезоне Антонио Конте тренировал Интер и добился победы в чемпионате Италии.

Напомним, что одним из кандидатов на должность в стане "шпор" остается бывший тренер Шахтера и Ромы Паулу Фонсека.