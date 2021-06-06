Англия

Лондонцы готовы отпустить полузащитника.

Челси готов расстаться с полузащитником Хакимом Зийехом в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, лондонцы ждут подходящего предложения, чтобы продать марокканца, который не смог раскрыться сполна.

Источник утверждает, что в Челси, в первую очередь, рассчитывают на интерес Наполи и Милана, которые уже ранее следили за футболистом.

В текущей кампании Зийех провел 28 поединков во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.

Напомним, что ранее Томас Тухель заявил, что отсутствие игровой практики у Хакима — вина немецкого тренера.