Англия

Английский форвард востребован на трансферном рынке.

Нападающий Бернли Крис Вуд входит в список интересов сразу трех представителей элитного дивизиона Англии.

Как сообщает Mirror, высокорослый форвард попал на радары Эвертона, Астон Виллы и Вест Хэма.

Крис Вуд в текущем сезоне провел 37 поединков, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Эвертон может покинуть лидер атакующей линии — бразильский нападающий Ришарлисон.