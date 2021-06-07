Английский форвард востребован на трансферном рынке.
Крис Вуд, getty images
07 июня 2021, 19:26
Нападающий Бернли Крис Вуд входит в список интересов сразу трех представителей элитного дивизиона Англии.
Как сообщает Mirror, высокорослый форвард попал на радары Эвертона, Астон Виллы и Вест Хэма.
Крис Вуд в текущем сезоне провел 37 поединков, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что Эвертон может покинуть лидер атакующей линии — бразильский нападающий Ришарлисон.