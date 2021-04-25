Англия

Завершился очередной поединок АПЛ.

Вулверхэмптон принимал Бернли в матче 33 тура английской Премьер-лиги.

Гости открыли счет уже на 15 минуте встречи усилиями Криса Вуда, который спустя 6 минут сделал дубль, а под конец первого тайма, на 44 минуте, тот же Вуд, оформив хет-трик, довел счет до разгромного.

"Волки" так и не сумели ничего противопоставить команде Дайша, а в концовке встречи умудрились пропустить и четвертый гол: на этот раз отметился Вествуд, но, разумеется, не без помощи Вуда, отдавшего ему голевую передачу. 0:4.

По итогу встречи Бернли с 46 очками поднялся на 14 строчку турнирной таблицы, в то время как команда Эшпириту Санту с 41 баллом продолжила свое пребывание на 12 строчке.

Вулверхэмптон — Бернли 0:4

Голы: Вуд, 15, 21, 44, Вествуд, 85

Вулверхэмптон: Патрисиу — Саисс, Коуди, Боли — Семеду (Сильва, 58), Невеш (Витинья, 69), Дендокер, Аит Нури, Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт, 69) — Виллион Жозе

Бернли: Поп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Браунхилл, Вествуд, Корк, МакНил — Выдра (Родригес, 73), Вуд

Предупреждения: Траоре — Тарковски, Лоутон