Бразилец может стать игроком "сливочных".
Ришарлисон, getty images
06 июня 2021, 12:28
Нападающий Эвертона Ришарлисон в ближайшее время может сменить клубную прописку.
По информации Football Insider, бразилец может перебраться в Реал, куда недавно перешел экс-наставник "ирисок" Карло Анчелотти.
Сообщается, что форвард находится в шорт-листе желаемых трансферов итальянского специалиста. Контракт Ришарлисона с Эвертоном рассчитан до 2024 года.
В минувшем сезоне бразилец принял участие в 40 матчах за английский клуб, в которых забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ранее Эвертон отклонил стомиллионное предложение Барселоны по Ришарлисону.