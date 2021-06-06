Испания

Бразилец может стать игроком "сливочных".

Нападающий Эвертона Ришарлисон в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По информации Football Insider, бразилец может перебраться в Реал, куда недавно перешел экс-наставник "ирисок" Карло Анчелотти.

Сообщается, что форвард находится в шорт-листе желаемых трансферов итальянского специалиста. Контракт Ришарлисона с Эвертоном рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 40 матчах за английский клуб, в которых забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее Эвертон отклонил стомиллионное предложение Барселоны по Ришарлисону.