Англия

45-летний специалист продолжит тренерскую карьеру в Англии.

Бывший главный тренер Бенфики Бруну Лаже станет новым наставником Вулверхэмптона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, руководство клуба АПЛ согласовало контракт с 45-летним специалистом, о назначении которого будет объявлено в ближайшие дни.

Также отмечается, что вратарь "волков" Руй Патрисиу может покинуть команду в летнее трансферное окно.

В его услугах заинтересована Рома, но англичане требуют за 33-летнего португальца 12 миллионов евро. В качестве замены в состав "волков" может быть приглашен голкипер Олимпиакоса Жозе Са.

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