Англия

Португалец может перебраться на родину.

Полузащитник Вулверхэмптона Жоау Моутиньо может вскоре сменить клубную прописку.

По информации SportWitness, переговоры с португальским хавбеком ведет Порту.

Текущее соглашение 34-летнего футболиста с "волками" истекает летом 2022 года, но несмотря на это английский клуб намерен выручить с продажи игрока ту же сумму, которую заплатил за него в 2018 при трансфере из Монако — 5,6 миллионов евро.

Отмечается, что в случает переезда в Португалию Моутиньо придется пойти на сокращение зарплаты.

В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 36 матчах за "волков", в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.