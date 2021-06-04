Португалец может перебраться на родину.
Жоао Моутиньо, getty images
04 июня 2021, 13:57
Полузащитник Вулверхэмптона Жоау Моутиньо может вскоре сменить клубную прописку.
По информации SportWitness, переговоры с португальским хавбеком ведет Порту.
Текущее соглашение 34-летнего футболиста с "волками" истекает летом 2022 года, но несмотря на это английский клуб намерен выручить с продажи игрока ту же сумму, которую заплатил за него в 2018 при трансфере из Монако — 5,6 миллионов евро.
Отмечается, что в случает переезда в Португалию Моутиньо придется пойти на сокращение зарплаты.
В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 36 матчах за "волков", в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.