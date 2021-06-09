Англия

Миллиардер Дэниел Эк продолжает бредить идеей покупки лондонского Арсенала.

Три недели назад владелец интернет сервиса потокового аудио Spotify 38-летний швед Дэниел Эк сообщил, что его первоначальное предложение на 1,8 миллиарда фунтов стерлингов было отклонено владельцем клуба Стэном Кронке.

Согласно сообщениям Sky Sports, Эк по-прежнему заинтересован в покупке Арсенала и готовится увеличить свое предложение до 2 миллиардов фунтов стерлингов.

Дэниел Эк объединился с тремя легендами лондонского клуба Тьерри Анри, Деннисом Бергкампом и Патриком Виейра. Именно с ними миллиардер хочет начать строительство нового Арсенала.

Добавим, что Эк с детства поддерживает Арсенал и является его ярым фанатом.