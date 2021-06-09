Англия

"Шпоры" хотят подписать полузащитника Боруссии М.

Тоттенхэма рассматривает возможность усиления состава Маркусом Тюрамом в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает RMC Sport, 23 футболист ведет переговоры с лондонским клубом и близок к договоренности о контракте.

В прошлом сезоне Маркус Тюрам провел 40 поединков, в которых отметился 11 голами и 12 результативными передачами.

Напомним, что по ходу минувшей кампании француз заработал дисквалификацию на шесть матчей из-за очень некрасивого поступка.