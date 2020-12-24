Германия

Легендарный игрок отреагировал на инцидент.

Экс-защитник сборной Франции Лилиан Тюрам, отец нападающего Боруссии М Маркуса Тюрама, прокомментировал эпизод, в котором его сын плюнул в соперника.

"Я смотрел игру и был в шоке. Не мог поверить, что это сделал мой сын. Позже я пообщался с Маркусом, он мне все объяснил. Он был очень зол, плевок получился непроизвольным.

Я знаю, что у него не было намерений кого-то оскорбить. Мой сын понимает, что такое не должно происходить на футбольном поле", — цитирует Тюрама RCI.

Ранее сообщалось, что французский форвард получил наказание за инцидент в виде шести поединков дисквалификации.