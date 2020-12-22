Германия

Кроме продолжительного отсутствия на поле, нападающий Боруссии М выплатит внушительный штраф.

Немецкий футбольный союз провел расследование эпизода с плевком в лицо соперника в исполнении нападающего менхенгладбахской Боруссии Маркуса Тюрама в домашнем матче его команды против Хоффенхайма, который проходил в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги (1:2).

Решением дисциплинарного комитета стала дисквалификация игрока "жеребцов" на ближайшие шесть поединков, а также штраф в размере 40 тыс. евро. Кроме того, клуб лишил французского форварда месячной зарплаты, которая, по информации немецкого издания Bild, составляет 150 тыс. евро, и будет передана на благотворительность.

Как видим извинения от Тюрама и наставника команды Марко Розе не особо помогли избежать сурового наказания.

"Маркус принял это решение и также предложил помочь в организации благотворительной деятельности. Эта ситуация помогла узнать его в качестве ответственного за свои поступки человека", — сказал спортивный директор Боруссии М Макс Эберл.

Таким образом, нападающий Маркус Тюрам пропустит кубковую игру своей команды против Эльфсберга, а также матчи немецкой Бундеслиги против Арминии, Баварии, Штутгарта, Вердера и дортмундской Боруссии.