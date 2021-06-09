Специалист переедет работать в Англию.
Паулу Фонсека, Getty Images
09 июня 2021, 23:20
Английский Тоттенхэм после ухода Жозе Моуриньо с поста наставника находится в поисках нового тренера.
Как сообщают журналисты Николо Скира и Джанлука Ди Марцио, новым коучем "шпор" станет Паулу Фонсека.
По их информации сделка уже подтверждена. Португалец подпишет трехлетний контракт и будет зарабатывать четыре миллиона евро в год.
Парадоксально, что Жозе Моуриньо, покинув Тоттенхэм, сменил на посту главного тренера Ромы Паулу Фонсеку.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.