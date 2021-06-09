Англия

Специалист переедет работать в Англию.

Английский Тоттенхэм после ухода Жозе Моуриньо с поста наставника находится в поисках нового тренера.

Как сообщают журналисты Николо Скира и Джанлука Ди Марцио, новым коучем "шпор" станет Паулу Фонсека.

По их информации сделка уже подтверждена. Португалец подпишет трехлетний контракт и будет зарабатывать четыре миллиона евро в год.

Парадоксально, что Жозе Моуриньо, покинув Тоттенхэм, сменил на посту главного тренера Ромы Паулу Фонсеку.

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