Италия

Специалист покинул Рому по окончанию сезона.

Бывший тренер римской Ромы Паулу Фонсека является претендентом на пост главного тренер Сассуоло.

Сообщается, что португальский специалист уже давно находится в шорт-листе руководителей клуба.

Помимо Фонсеки боссы "нероверде" не исключают вариантов, что клуб может возглавить и Андреа Пирло.

Что касается Пирло, то он близок к уходу из "старой синьоры". На его место уже готовится Массимилиано Аллегри.

Напомним, в минувшем сезоне главным тренером Сассуоло был Роберто Де Дзерби, который ныне возглавил донецкий Шахтер.

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