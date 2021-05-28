Специалист покинул Рому по окончанию сезона.
Паулу Фонсека, Getty Images
28 мая 2021, 09:58
Бывший тренер римской Ромы Паулу Фонсека является претендентом на пост главного тренер Сассуоло.
Сообщается, что португальский специалист уже давно находится в шорт-листе руководителей клуба.
Помимо Фонсеки боссы "нероверде" не исключают вариантов, что клуб может возглавить и Андреа Пирло.
Что касается Пирло, то он близок к уходу из "старой синьоры". На его место уже готовится Массимилиано Аллегри.
Напомним, в минувшем сезоне главным тренером Сассуоло был Роберто Де Дзерби, который ныне возглавил донецкий Шахтер.
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