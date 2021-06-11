Англия

Мерсисайдцы хотят подписать аргентинского защитника.

Ливерпуль собирается подписать защитника защитника Аталанты Кристиана Ромеро в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, для оформления сделки по футболисту мерсисайдцам придется выложить порядка 50 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне аргентинский футболист провел 42 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Футболист также привлек интерес принципиального соперника Ливерпуля — Манчестер Юнайтед, который ищет партнера в пару к Магуайру.

Напомним, что Кристиан Ромеро — лучший защитник Серии А в сезоне-2020/21.