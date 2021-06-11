Мерсисайдцы хотят подписать аргентинского защитника.
Ливерпуль собирается подписать защитника защитника Аталанты Кристиана Ромеро в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, для оформления сделки по футболисту мерсисайдцам придется выложить порядка 50 миллионов евро.
Отметим, что в текущем сезоне аргентинский футболист провел 42 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.
Футболист также привлек интерес принципиального соперника Ливерпуля — Манчестер Юнайтед, который ищет партнера в пару к Магуайру.
Напомним, что Кристиан Ромеро — лучший защитник Серии А в сезоне-2020/21.