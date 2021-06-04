Защитник Ювентуса Кристиан Ромеро, выступающий на правах аренды за Аталанту, вскоре станет полноценным игроком "бергамасков".

Команда Джан Пьеро Гасперини арендована аргентинца в сентябре 2020 года на два сезона, заплатив два миллиона евро с условием доплатить еще два, если аргентинец добьется определенных спортивных результатов.

Помимо этого, за Аталантой сохраняется право выкупа футболиста за 16 миллионов евро, которым, по информации источника, она воспользуется в ближайшее время.

Напомним, что 23-летний игрок стал лучшим защитником Серии А по итогу минувшего сезона. 