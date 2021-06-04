Клуб из Бергамо не упустит шанс подписать лучшего оборонительного футболиста минувшего сезона.
Кристиан Ромеро, getty images
04 июня 2021, 06:26
Защитник Ювентуса Кристиан Ромеро, выступающий на правах аренды за Аталанту, вскоре станет полноценным игроком "бергамасков".
Команда Джан Пьеро Гасперини арендована аргентинца в сентябре 2020 года на два сезона, заплатив два миллиона евро с условием доплатить еще два, если аргентинец добьется определенных спортивных результатов.
Помимо этого, за Аталантой сохраняется право выкупа футболиста за 16 миллионов евро, которым, по информации источника, она воспользуется в ближайшее время.
Напомним, что 23-летний игрок стал лучшим защитником Серии А по итогу минувшего сезона.