Италия

Клуб из Бергамо не упустит шанс подписать лучшего оборонительного футболиста минувшего сезона.

Защитник Ювентуса Кристиан Ромеро, выступающий на правах аренды за Аталанту, вскоре станет полноценным игроком "бергамасков".

Команда Джан Пьеро Гасперини арендована аргентинца в сентябре 2020 года на два сезона, заплатив два миллиона евро с условием доплатить еще два, если аргентинец добьется определенных спортивных результатов.

Помимо этого, за Аталантой сохраняется право выкупа футболиста за 16 миллионов евро, которым, по информации источника, она воспользуется в ближайшее время.

Напомним, что 23-летний игрок стал лучшим защитником Серии А по итогу минувшего сезона.