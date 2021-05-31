Защитник Аталанты удостоился почетной награды.
Кристиан Ромеро, фото Серия А
31 мая 2021, 18:57
Серия А подвела итоги минувшего сезона и раздала награды лучшим футболистам.
Так, лучшим защитником прошедшего сезона стал представитель Аталанты Кристиан Ромеро, выигравший наибольшее количество верховых единоборств в сезоне.
Отметим, что в текущем сезоне аргентинский футболист провел 42 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.
Кристиан Ромеро выступал за Атланту на правах арендного соглашения из Ювентуса.
Напомним, что лучшим нападающим минувшего розыгрыша элитного дивизиона чемпионата Италии стал Криштиану Роналду.