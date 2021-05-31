Италия

Защитник Аталанты удостоился почетной награды.

Серия А подвела итоги минувшего сезона и раздала награды лучшим футболистам.

Так, лучшим защитником прошедшего сезона стал представитель Аталанты Кристиан Ромеро, выигравший наибольшее количество верховых единоборств в сезоне.

Отметим, что в текущем сезоне аргентинский футболист провел 42 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Кристиан Ромеро выступал за Атланту на правах арендного соглашения из Ювентуса.

Напомним, что лучшим нападающим минувшего розыгрыша элитного дивизиона чемпионата Италии стал Криштиану Роналду.