Италия

"Бергамаски" выставили ценник на центрального защитника.

Защитник Аталанты Кристиан Ромеро привел внимание многих европейских топ-клубов после удачного сезона.

Как сообщает Tuttosport, потенциальному покупателю аргентинского защитника придется выложить 60 миллионов евро за футболиста.

Отметим, что в текущем сезоне аргентинский футболист провел 42 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что Кристиан Ромеро — лучший защитник Серии А в сезоне-2020/21.