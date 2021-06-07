"Бергамаски" выставили ценник на центрального защитника.
Кристиан Ромеро, getty images
07 июня 2021, 18:57
Защитник Аталанты Кристиан Ромеро привел внимание многих европейских топ-клубов после удачного сезона.
Как сообщает Tuttosport, потенциальному покупателю аргентинского защитника придется выложить 60 миллионов евро за футболиста.
Отметим, что в текущем сезоне аргентинский футболист провел 42 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что Кристиан Ромеро — лучший защитник Серии А в сезоне-2020/21.