Англия

"Ириски" выбирают нового тренера на следующий сезон.

Эвертон раздумывает над приглашением Руди Гарсии на пост главного тренера команды на следующий сезон.

Как сообщает L`Equipe, окружение специалиста видит данную сделку очень реалистичной, но понятие не имеет приоритетность Гарсии в списке "ирисок".

Отметим, что в прошлом сезоне французский тренер работал в Лионе, с которым занял четвертое место турнирной таблицы и не попал в Лигу чемпионов, после чего ушел в отставку.

Напомним, что Эвертон также может пригласить Дэвида Мойеса, но Вест Хэм не хочет отпускать шотландского тренера.