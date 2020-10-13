Франция

У нынешнего наставника Лиона когда-то были предложения от Эвертона и Саутгемптона.

Главный тренер Лиона Руди Гарсия рассказал о стиле футбола, который он предпочитает строить в своей команде. Практически всю свою карьеру специалист проработал во Франции, однако не исключил вариант с возвращением в Италию, где он тренировал Рому, или же работой в новом для себя месте — Англии.

"Мне нравится, когда мои команды владеют мячом, развивают атаки через короткий пас, делают все коллективно. Защита делает все стабильно, а нападающим я позволяю проявлять столько креативности, сколько они хотят. Им предоставляется свобода действий".

"Может быть, из-за моего происхождения испанская философия мне ближе, но Англия была родиной футбола. Я тоже тренировал в Италии, выучил красивый язык и пробовал прекрасную еду. Но я очень любил Италию из-за тактики их футбола, которая мне очень нравится. Может, я поеду туда еще раз в будущем. Или Англия — у меня была возможность возглавить Эвертон и Саутгемптон давным-давно. Но должен четко сказать, что мне хорошо во Франции и все устраивает в Лионе", — заявил Руди Гарсия в интервью The Athletic.

Напомним, что Руди Гарсия вошел в десятку лучших тренеров прошлого сезона по версии УЕФА. Французский специалист расположился на седьмом месте.