Франция

Команда французского специалиста не попала в зону Лиги чемпионов по итогам сезона в Лиге 1.

Сезон-2020/21 во французской Лиге 1 только вчера, 23 мая, подошел к своему завершению, однако уже сейчас анонсируются кадровые перестановки в тренерских штабах команд.

Так, после поражение от Ниццы в последнем туре чемпионата Франции, из-за которого Лион занял только четвертую строчку и остался без участия в Лиге чемпионов, главный тренер "ткачей" Руди Гарсия объявил о своем уходе из клуба ввиду истекающего контракта.

"Мы очень разочарованы этим вечером. Просто кошмарный сценарий. Эта игра стала последней для меня во главе Лиона. Я бы хотел оставить команду с Лигой чемпионов. На этом данное приключение подходит к своему завершению", — приводит слова Руди Гарсии пресс-служба Лиона.

Ранее появлялась информация, что новым главным тренером "ткачей" может стать Патрик Виейра, последним местом работы которого является Ницца.