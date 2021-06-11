Египтянин провел хороший сезон в Англии.
Мохаммед Салах, Getty Images
11 июня 2021, 20:52
Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах признан лучшим футболистом сезона в английской Премьер-лиге по версии фанатов.
Голосование проводилось Ассоциацией профессиональных футболистов Англии. На счету Салаха в минувшем сезоне 37 матчей в АПЛ, в которых он забил 22 мяча и сделал пять голевых передач.
Отметим, что лучшим футболистом сезона АПЛ по версии игроков стал Кевин Де Брюйне.
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