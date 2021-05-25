Англия

Вингер победил в голосовании болельщиков клуба.

Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах стал лучшим игроком клуба по итогам сезона-2020/21 по версии фанатов.

В голосовании болельщиков египтянин опередил хавбека Фабиньо и защитника Натаниэля Филлипса.

В минувшем сезоне на счету Салаха 31 гол и 51 матч за "красных" во всех турнирах. С 22 голами Салах стал вторым бомбардиром АПЛ.

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