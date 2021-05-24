Англия

Лучшим игроком сезона в АПЛ признан форвард "шпор" Харри Кейн.

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную минувшего сезона Английской Премьер-лиги, где досрочным чемпионом стал Манчестер Сити.

Лучшим футболистом АПЛ стал нападающий Тоттенхэма Харри Кейн, который получил среднюю оценку — 7,8. Форвард сборной Англии стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 23 мяча.

При этом отметим отсутствие в сборной вингера Ливерпуля Мохаммеда Салаха, который забил на один мяч меньше, чем Кейн.

На Football.ua можно посмотреть видеообзор заключительного тура АПЛ.