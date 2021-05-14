Парижане рассматривают варианты усиления линии атаки.
Мохамед Салах, getty images
14 мая 2021, 18:58
Пари Сен-Жермен готовится к тому, что Килиан Мбаппе может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает ESPN, парижане подпишут вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха в случае ухода французского нападающего.
Контракт Мбаппе с Пари Сен-Жермен подходит к концу летом следующего года, а потому клубу придется выслушать предложения по футболисту.
Напомним, что ранее Салах прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Ливерпулем.