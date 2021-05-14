Франция

Парижане рассматривают варианты усиления линии атаки.

Пари Сен-Жермен готовится к тому, что Килиан Мбаппе может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, парижане подпишут вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха в случае ухода французского нападающего.

Контракт Мбаппе с Пари Сен-Жермен подходит к концу летом следующего года, а потому клубу придется выслушать предложения по футболисту.

Напомним, что ранее Салах прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Ливерпулем.