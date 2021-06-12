Англия

Футбольная ассоциация Англии верит в тренера.

Гарет Саутгейт продолжит работать в сборной Англии после чемпионата Европы вне зависимости от результата.

Как сообщает журналист The Times Генри Винтер, в Футбольной ассоциации довольно вектором, с которым движется команда.

Организации нравится прогресс молодых футболистов под руководство Саутгейта. Требовать результат от него будут на чемпионате мира 2022 года.

Отметим, что Гарет Саутгейт принял сборную Англии в 2016 году. На прошлом крупном форуме, чемпионате мира 2018, команда заняла четвертое место.

Напомним, что английский тренер интересен Тоттенхэму, который ищет менеджера после ухода Жозе Моуриньо.