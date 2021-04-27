Англия

"Шпоры" продолжают искать нового главного тренера.

Тоттенхэм после увольнения Жозе Моуриньо находится в поисках нового главного тренера.

Приоритетным вариантом для лондонского клуба был Юлиан Нагельсманн из Лейпцига, но тот, судя по всему, окажется в Баварии.

Ввиду этого, как сообщает Telegraph, Тоттенхэм определился с альтернативами немцу. Речь идет о Эрике Тен Хаге, Ральфе Рангнике и Гарэте Саутгейте.

Напомним, ранее сообщалось, что в шорт-лист лондонского клуба входят Марселино, Брендан Роджерс и Роберто Мартинес.