Англия

"Горожане" рассматривают альтернативу игроку линии защиты.

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, в случае ухода игрока сборной Испании из стана "горожан", клуб может подписать его партнера по национальной команде, защитника Вильярреала Пау Торреса.

Отмечается, что Манчестер Сити готов продать Ляпорта, если получит по нему достойное предложение.

В минувшем сезоне АПЛ футболист провел за "горожан" 16 матчей.

Напомним, что недавно Ляпорт получил испанское гражданство и сыграет за сборную на Евро-2020.