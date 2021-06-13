Испания

Капитан "блауграны" сосредоточен на континентальном первенстве.

Будущее форварда Барселоны Лионеля Месси остается неопределенным.

По информации источника, каталонский клуб направил предложение отцу аргентинца, который является его агентом. "Сине-гранатовые" уверены, что Месси согласится на выдвинутые условия.

Отмечается, что Барселона хотела решить вопрос с будущим Месси до начала Кубка Америки, однако не смогла этого сделать. Теперь каталонцы не станут объявлять о достижении договоренности с Месси до окончания турнира.

Текущее соглашение Месси с испанским клубом истекает 30 июня.

Ранее стала известна заявка сборной Аргентины на Кубок Америки.