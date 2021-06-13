Чтиво

Телекомментатор и автор книги #Бомбардир Кирилл Круторогов рассказывает о лучших бомбардирах в истории чемпионатов Европы. На очереди триумфатор Евро-88 Марко ван Бастен.

Если родители назвали тебя Марсел с ударением на «а», но твоей любимой бабушке сложно выговаривать это имя, она может звать тебя Марко. А потом, благодаря ей, под этим именем о тебе будет знать весь мир.

Родители Марко – Йооп и Лени – не слишком-то ладили между собой по религиозным мотивам, отец был католиком, мать – убежденной протестанткой. Особой теплоты в их отношениях заметно не было. Поэтому все трое детей семьи ван Бастен из Утрехта воспитывались без ласки и сюсюканий.

Двое сыновей – старший Стэнли и младший Марко – увлекались футболом. Не удивительно, ведь глава семейства в пятидесятых играл за местные команды и горячо желал, чтобы наследники пошли по его стопам и добились большего. Как это часто бывает в таких ситуациях, подобная страсть отца могла привести ко многим острым проблемам, а затем и отобразиться на психике детей.

Стэнли большим талантом похвастаться не мог, поэтому Йооп уделял ему мало внимания, как и дочери Карле. Марко с мячом выделялся, его талант был заметен невооруженным глазом. Однако нельзя сказать, что младший сын был обласканным им. Отец хвалил его за удачные действия и матчи на юношеском уровне, но вместе с тем испепелял за малейшие неудачи, без каких-либо снисхождений. Подолгу. С чем справиться весьма непросто, особенно ребенку. А слезы – это показатель слабости, поэтому обиду нужно было держать в себе. Подобное «закаливание характера», вероятно, повлияло на становление сына и достижение им больших спортивных высот, но вместе с тем оставило отпечаток и на их отношениях, и на моральном состоянии Марко, что, в какой-то мере, могло отобразиться на состоянии здоровья. Тогда как Стэнли и Карла откровенно обижались за безразличие в свой адрес.

В семь лет Марко пережил один ужасный момент. Как-то зимой он гулял со своим старшим на год другом Йопи. Тот предложил сходить на замерзшее озеро, взявшись за веревку на случай, если кто-то провалится под лед. Друг пошел первым, лед треснул, и он ушел под воду, в панике выпустив спасительную веревку. Марко побежал за помощью, но…

В четырнадцатилетнем возрасте обследование в больнице вызвало еще одно большое потрясение для парня. Врач, не подбирая слов, заявил ему: «Если не хочешь к двадцати годами сесть на инвалидную коляску, забудь о футболе». Из-за возможного раннего приобретения остеоартроза – заболевания суставов – доктор разрешил играть не чаще раза в неделю, а о профессиональной карьере даже не задумываться. Выйдя из кабинета, не менее расстроенный суровым вердиктом отец, предложил Марко вместе забыть этот разговор и двигаться дальше.

А двигаться было куда. За два года до того Лео Бенхаккер приглашал юношу из Утрехта в академию Фейеноорда, звали его и в ПСВ. Но Йооп считал, что сыну слишком рано покидать семью и уезжать из родного города.

Выпорхнул из родительского гнезда Марко только в 16, подписав контракт с Аяксом, в котором когда-то безуспешно проходил просмотр его брат Стэнли. После нескольких месяцев работы с молодежной командой, тренер Ад де Мос позволил ему дебютировать в первой, и ван Бастен вышел на замену вместо своего кумира Йохана Кройфа. В той игре он отметился голом. А когда тренер сказал готовиться к следующему матчу против Спарты, юный нападающий вдруг пошел в отказ, ссылаясь на большое желание сыграть за молодежную сборную Нидерландов на товарищеском турнире в Каннах, чем разозлил де Моса, из-за чего тот до конца сезона больше ни разу не задействовал наглого мальца.

В следующем сезоне он играл уже регулярно, совмещая матчи с учебой в школе. А сезон 1983-84 стал бенефисом для 19-летнего ван Бастена, когда в чемпионате Нидерландов он выстрелил 28 голами в 26 матчах. Мог забить и больше, но пропустил несколько месяцев из-за инфекционного заболевания лимфатической системы. Стал лучшим бомбардиром Эредивизии и удерживал этот статус все четыре сезона пребывания в Аяксе. Вызовы в сборную начали сочетаться с различными признаниями на клубном уровне – обладатель Серебряной бутсы Европы (Иан Раш оказался результативнее), лучший игрок сезона в Нидерландах, затем и Золотая бутса за 37 забитых голов в Эредивизи…

В октябре 1985-го ван Бастен пережил еще одно грандиозное потрясение. Вернувшись после стыкового матча в отборе на ЧМ-86 против Бельгии и мысленно прогоняя в очередной раз свои действия на поле, он долго не мог уснуть. Из раздумий его вывел раздавшийся глубокой ночью телефонный звонок. Отец, пытаясь скрыть волнение, сообщил: «У мамы случился сердечный приступ, она в больнице». Через несколько дней состояние Лени ухудшилось – инсульт, кома… А когда она очнулась, то никого больше не узнавала. Врачи делали все, что могли, но чуда не произошло, поэтому позже для надлежащего ухода ее перевезли в лечебницу для душевнобольных. В таком состоянии Лени прожила еще долгих 22 года и умерла в 2007 году.

Утешение Марко дарил только футбол, он полностью погрузился в игру. Действовал максимально самоотверженно. Травмировал лодыжку, но несколько месяцев играл через боль. В тот момент Аякс тренировал недавний кумир ван Бастена и старший товарищ Йохан Кройф. Вместе они выиграли Кубок обладателей кубков-1987, а Марко забил решающий гол в финале. Незадолго до того он повредил и вторую лодыжку, едва мог передвигаться, но Кройф требовал, чтобы тот играл в погоне за трофеем. Угрожал, что помешает переходу в более сильный чемпионат, если форвард не выложится на полную. Уколы, длительные сеансы массажа, «колдовство» физиотерапевтов… Это было началом взлета ван Бастена, но вместе с тем и началом конца…

Говорят, как-то владельцу Милана Сильвио Берлускони принесли для просмотра четыре видеокассеты с голами нападающих: Марко ван Бастена, Иана Раша, Олега Протасова и Юргена Клинсманна. Первой он включил нарезку действий голландца. А остальные попросту не попали в проигрыватель. Свой выбор он сделал сразу.

В дебютном сезоне в Милане голландец играл мало. Оказалось, что уже почти год у него разорваны связки голеностопа и ситуация усугублена полноценными физическими нагрузками. Потребовалась операция. Полгода на восстановление. Еще одна операция. Тем не менее, он поехал на Евро-1988.

В первом матче группы против сборной СССР «оранье» с ван Бастеном в запасе проиграли 0:1. Против англичан он вышел в стартовом составе и отметился хет-триком. Сначала Марко в районе 11-метровой получил мяч от Гуллита, развернулся к воротам, прорвался мимо двух защитников и в падении пробил с линии вратарской в дальний угол. Затем Гуллит отыграл на ход Марко и тот сделал шагов пять с линии штрафной в сторону ворот, пробив левой. А итог был подведен, когда после розыгрыша углового пошла скидка с ближней штанги, Гуллит не успел до мяча буквально на мгновение, а ван Бастен расстрелял ворота с близкого расстояния правой ногой – 3:1!

Следующий гол он забил в полуфинале в ворота сборной Западной Германии. На 88-й минуте Марко откликнулся на пас из глубины, открывшись в зону, немного опередил защитника и пробил правой, снова в падении, мимо вратаря, делая все в темп. Это была победа 2:1 и путевка в финал.

В решающем матче соперником стала сборная СССР, обыгравшая голландцев в первом туре группового этапа. «Оранье» вели 1:0 после гола Гуллита, а на 54-й минуте Марко поставил эффектнейший восклицательный знак под словом «ПОБЕДА». Подача с левого угла штрафной на дальний участок, ван Бастен поймал мяч на лету, пробив в касание с острого угла над Ринатом Дассаевым. Позже этот гол признали лучшим в истории УЕФА. Его нужно видеть, смотреть несколько раз, наслаждаться и каждый раз удивляться, как ему удалось выдать такой шедевр. Сам Марко говорил: «Я долго не мог поверить, что случилось. Еще и потому, что забил так правой, которой после операции даже двигал с трудом».

Ринат Дассаев через годы признался, что частично и он сам виноват в пропущенном голе – не был готов и среагировал с опозданием. Но так выполнить удар – это, конечно, нужно умудриться. Для этого нужен талант.

С пятью голами Марко ван Бастен стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы, а сборная Нидерландов выиграла свой первый большой турнир. Марко на тот момент было 23 года и это было только начало его многообещающей триумфальной карьеры. По итогам 1988 года, даже несмотря на небольшое количество сыгранных матчей на клубном уровне, он получил свой первый из трех «Золотой мяч».

В дальнейшем много забивал за Милан, еще трижды стал чемпионом Италии и выиграл столько же Кубков европейских чемпионов. Ему покорялись разные командные титулы и личные номинации. Впереди их должно было быть еще больше. Но… После каждой игры у Марко опухал голеностоп, а боль в лодыжке не прекращалась. Уколы уже не помогали. Отвлечься от боли не удавалось. Она становилась невыносимой, навязчивой, деморализующей.

«Даже поход в туалет стал для меня мучительным. Чтобы хоть как-то отвлечься от боли во время этого пути я считал про себя. Никогда не добирался быстрее, чем досчитаю до 120. Дверные пороги – самая тяжелая преграда. Потому что их нужно переступать, но я не мог поднять ногу. А малейшее прикосновение к ней чем-либо заставляло меня до крови кусать губы, чтобы не закричать».

Операции, 22 спицы в ноге, проблемы с пищеварением и моральным состоянием из-за постоянного употребления обезболивающих. Свой последний гол в карьере ван Бастен забил в 28. После более двух лет лечился и надеялся на возвращение в футбол. В тридцать понял, что с этим пора заканчивать: «Я был инвалидом, и врачи ничем не могли мне помочь». Поэтому согласился на очередную операцию, которая лишила бы его мучений, но вместе с тем и подвижности ноги, то есть возможности играть на профессиональном уровне.

Игровая карьера гениального бомбардира завершилась на пике, в 28 лет, когда он находился на самой вершине успеха.

Далее были тренерские курсы, первый краткосрочный опыт ассистентом в юношеской команде Аякса и сенсационное назначение на должность главного тренера сборной Нидерландов. Он затеял перестройку команды, конфликтовал со звездами, игра смотрелось неплохо, но результатов не было. На ЧМ-2006 и ЧЕ-2008 «оранье» выходили из группы и останавливались уже в первом плей-офф раунде.

После ван Бастен возглавлял Аякс, Херенвен и АЗ. Все без успеха. Вскоре после назначения в Алкмаар умер его отец Йооп. 50-летний Марко пережил очередной колоссальный стресс. Начались новые проблемы со здоровьем – сбои давало сердце. Клуб предоставил ему отпуск, а по возвращении в рабочий процесс, ван Бастен постоянно чувствовал себя плохо. Из-за чего решился на небывалое – подал в отставку и попросил назначить его ассистентом тренера. Постоянное давление и напряжение давали ему непрекращающееся чувство тревоги и делали жизнь дискомфортной.

Был у ван Бастена недлительный период работы ассистентом Данни Блинда в сборной Нидерландов и должность технического директора ФИФА, где он, в частности, занимался интеграцией VAR и предлагал различные революционные изменения в правилах игры, вроде отмены офсайды и сокращения времени матча до 60 минут.

Три года назад он ушел изнутри футбола и держится около него. Опубликовал автобиографию под названием «Баста. Моя жизнь. Моя правда», работает аналитиком на ТВ, проводит время с семьей.

Существует версия, по которой одной из причин возникновения проблем человека со здоровьем часто становятся психоэмоциональные потрясения. Кроме того, многие психотерапевты уверенны, что большинство наших психологических проблем идут из детства. Это заметно на примере Марко ван Бастена. Который к 28 годам добился колоссального результата в футболе. Но кроме титулов и трофеев в его жизни было много потрясений и стресса. Много физической и душевной боли. Это было ценой того, чтобы войти в когорту самых великих футболистов в истории.

Вдова Йохана Кройфа Дэнни рассказывала, что ван Бастен и Пеп Гвардиола были любимчиками мужа. Хотя давным-давно, еще во времена выступления Марко в Аяксе, они поругались на почве изменений в команде. Их отношения не наладились до самой смерти Летучего голландца. Тоска об этом навсегда поселилась в сердце Марко: «Он был мои героем, моим лучшим примером для подражания и моим другом. Было больно, но иногда так случается между учителем и учеником. Однажды мы поняли, что просто смотрим в разные стороны».