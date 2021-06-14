Английский защитник продолжит свои выступления в АПЛ.
Даниэль Роуз, Getty Images
14 июня 2021, 20:16
Защитник Тоттенхэма Даниэль Роуз сменит клуб в летнее трансферное окно, но останется в АПЛ. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 30-летнего англичанина заинтересован Уотфорд, который уже согласовал двухлетний контракт с футболистом до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.
Его действующий контракт с лондонским клубом завершается в конце месяца, после чего он станет свободным агентом.
В прошедшем сезоне Роуз провел всего лишь два поединка за дублирующий состав "шпор".
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