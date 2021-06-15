Англия

"Павлины" собираются потратить солидную сумму в ближайшее трансферное окно.

Лидс Юнайтед собирается совершить рекордный трансфер в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Eurosport, "павлины" готовы выложить 40 миллионов фунтов за вингера Вулверхэмптона Адаму Траоре.

В текущем сезоне АПЛ Адама Траоре провел в футболке "волков" 37 поединков, в которых ему удалось отметиться двумя голами и тремя ассистами.

Контракт испанского вингера с Вулверхэмптоном рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что одним из главных претендентов на вингера также остается Манчестер Сити.