Английский вингер не желает менять клубную прописку.
Рахим Стерлинг, getty images
15 июня 2021, 18:54
Рахим Стерлинг не намерен уходить из Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает издание Manchester Evening News, английский вингер хочет продлить соглашение с "горожанами".
В минувшем сезоне англичанин сыграл за "горожан" 49 игр во всех турнирах, в которых сумел забить 14 голов.
Отметим, что в минувшем сезоне Рахим Стерлинг довольно часто проигрывал конкуренцию Филу Фодену.
Напомним, что Стерлинг вошел в клуб "элитных бомбардиров" под руководством Хосепа Гвардиолы.