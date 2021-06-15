Англия

Английский вингер не желает менять клубную прописку.

Рахим Стерлинг не намерен уходить из Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает издание Manchester Evening News, английский вингер хочет продлить соглашение с "горожанами".

В минувшем сезоне англичанин сыграл за "горожан" 49 игр во всех турнирах, в которых сумел забить 14 голов.

Отметим, что в минувшем сезоне Рахим Стерлинг довольно часто проигрывал конкуренцию Филу Фодену.

Напомним, что Стерлинг вошел в клуб "элитных бомбардиров" под руководством Хосепа Гвардиолы.