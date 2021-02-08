Англия

Английский форвард присоединился к двум звездным аргентинцам.

Поединок в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Манчестер Сити отметился не только исторической победой "горожан" (4:1) на Энфилде, но и персональным успехом одного из их футболистов.

Как сообщает статистический портал RouteOneFootball, английский нападающий Рахим Стерлинг, благодаря результативному удару на 76-й минуте отчетной игры, сумел достичь отметки в 100 забитых мячей под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

Ливерпуль — Манчестер Сити 1:4 Видео голов и обзор матча

Тем самым, футболист Манчестер Сити составил кампанию лидеру атак каталонской Барселоны Лионелю Месси (211 голов) и своему партнеру по команде Серхио Агуэро (120) в тройке игроков, которым покорялась данная отметка за время выступлений в командах Гвардиолы.

Стоит отметить, что данный результативный удар стал для Стерлинга первым на Энфилде не в футболке "красных", а также 11-м в текущем сезоне, за 29 сыгранных поединков.

Увеличить индивидуальные и командные показатели результативности англичанин сможет уже в следующей выездной игре Манчестер Сити в 1/8 финала Кубка Англии против Суонси.