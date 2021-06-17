Англия

"Шпоры" продолжают поиски нового наставника из-за финансовых разногласий с Паулу Фонсекой.

Тоттенхэм продолжает поиски нового главного тренера после того, как в апреле этого года в отставку был отправлен Жозе Моуриньо, а молодой Райан Мейсон оказался не готов занимать должность такого уровня на постоянной основе.

Изначально ожидалось, что лондонский клуб возглавил экс-наставник Ромы Паулу Фонсека, однако, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, между сторонами произошли определенные разногласия на финансовой почве.

Таким образом, Тоттенхэм обратил свое внимание на вариант с назначением на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо, который накануне покинул Фиорентину спустя три недели после назначения.

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