Италия

Итальянский специалист покинул клуб не дождавшись старта сезона.

Дженнаро Гаттузо и Фиорентина приняли решение о досрочном расторжении контракта.

Примечательно, что итальянский специалист возглавил "фиалок" лишь 25 мая. За это время между сторонами возникли разногласия, что стало причиной преждевременной отставки новоиспеченного наставника.

Сообщалось, что у Жорже Мендеша, агента Дженнаро Гаттузо, и боссов Фиорентины разное видение на трансферную политику команды.

Таким образом, Фиорентина вынуждена искать замену Гаттузо, последним клубом которого был Наполи, с которым он занял пятую строчку в турнирной таблице Серии А по итогам прошлого сезона.