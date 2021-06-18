Англия

"Лисы" подпишут голеадора австрийского чемпионата.

Нападающий Ред Булл Зальцбург Патсон Дака в ближайшее время сменит клуб.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, австрийский клуб согласился на предложение Лестера.

Таким образом, замбийский футболист присоединится к "лисам", а официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

В минувшем сезоне чемпионата Австрии 22-летний форвард стал лучшим бомбардиром розыгрыша. На его счету 27 голов в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что Патсон Дака является трансферной целью Ливерпуля, Севильи, Лейпцига и Ромы.