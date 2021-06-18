Испания

Украинский голкипер был рад работать вместе с испанцем.

Голкипер Реала Андрей Лунин обратился к Серхио Рамосу, который покинул клуб спустя длительный период выступлений.

"Спасибо, капитан. Для меня было честью и гордостью работать с тобой. Ты – отличный пример как на поле, так и за его пределами.

Удачи на новом этапе. Все будет хорошо", — написал Лунин в своем Instagram-аккаунте.

Серхио Рамос выступал за Реал Мадрид c лета 2005 года. За это время легендарный центрбек провел 671 поединок во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

Напомним, что Серхио Рамос согласился на понижение зарплаты в Реале, но мадридский клуб все равно не захотел продлевать контракт.