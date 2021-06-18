Испания

"Королевский" клуб определился с потенциальной заменой Марсело.

Защитник Ромы Леонардо Спинаццола попал в сферу интересов Реала.

По информации в Twitter Николо Скиры, "сливочные" уже запрашивали информацию об итальянце.

Сообщается, что римский клуб готов продать футболиста за сумму не меньшую чем 30 миллионов евро. Мадридский клуб может начать более активные переговоры, если команду покинет защитник Марсело.

В минувшем сезоне Спинаццола провел за "волков" 27 матчей в рамках Серии А, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

Напомним, что вчера, 17 июня, после 16 лет в клубе Реал покинул капитан команды Серхио Рамос.

Вашему вниманию лучшие моменты Рамоса в стане "королевского" клуба.