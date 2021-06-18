Англия

Португальский игрок заинтересовал вернувшийся в АПЛ клуб.

Нападающий лиссабонского Спортинга Жоване Кабрал может в ближайшее время переехать в Англию.

По информации в Twitter Николо Скиры, форвард попал в сферу интересов Уотфорда.

Сообщается, что португальцу предложен 4-летний контракт с опцией продления еще на сезон.

В минувшем сезоне 23-летний португалец провел за Спортинг в национальном чемпионате 24 матча, в которых отметился 5 голами и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.