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Бразилец комфортно себя чувствует в стане "горняков",

Полузащитник Шахтера Педриньо поделился впечатлениями от первых дней пребывания в клубе.



"Очень счастлив от того, как меня приняла команда. Здесь приятная атмосфера и комфортный климат – есть все для того, чтобы продуктивно работать. Благодаря помощи партнеров все получается.



Помощь в адаптации? С Майконом я ранее играл в Коринтиансе, а с Додо – в юношеской сборной Бразилии. Также очень хорошо знал Дентиньо – общались в интернете. За другими земляками Шахтера я также всегда следил из Бразилии, но Майкон, Додо и Дентиньо – самые близкие. Они здорово помогают, и адаптация проходит быстрее.



Тренировки помогают многому научиться. У нас очень профессиональный тренерский штаб, который любит интенсивную работу. Без всяких сомнений, с этими наставниками мы будем успешными. У каждого тренера своя методика, и для футболистов это возможность научиться чему-то новому. Действительно, есть упражнения, которых я не знал. Верим в идеи игры нашего наставника и будем готовы, когда начнутся официальные матчи.



Цели? Наверное, в первую очередь нужно думать о команде, а не о личных целях. Если у коллектива все будет хорошо, то и у меня тоже. Хочу отдать свой максимум, чтобы наилучшим образом помочь Шахтеру", — сказал бразильский хавбек.

Ранее агент Педриньо Уилл Дантас заявил, что тренер Бенфики Жорже Жезуш плохо относился к футболистам в португальском клубе.