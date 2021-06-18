Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Америки-2021.
Бразилия - Перу, Getty Images
18 июня 2021, 09:33
В поединке второго тура группового этапа Кубка Америки 2021 года сборная Бразилии одержала разгромную победу над Перу со счетом 4:0.
Победу подопечным Тите на домашнем турнире принесли забитые мячи в исполнении Алекса Сандро, Неймара, Эвертона Рибейро и Ришарлисона.
Видео голов и обзор матча:
Бразилия – Перу 4:0
Голы: Алекс Сандро, 12, Неймар, 68, Эвертон Рибейро, 89, Ришарлисон, 90+3.
Бразилия: Эдерсон — Алекс Сандро (Лоди, 77), Тиаго Силва, Милитао, Данило (Эмерсон, 84) — Эвертон (Эвертон Рибейро, 46), Фабиньо, Фред, Габриэл Жезус (Ришарлисон, 46) — Неймар, Габриэл Барбоза (Ришарлисон, 46).
Перу: Гальесе — Лопес, Абрам, Рамос, Корсо — Йотун (Ариас, 74), Тапия — Куэва (Тавара, 74), Пенья (Иберико, 67), Каррильо — Лападула (Валера, 67).
Предупреждения: Габриэл Жезус — Рамос, Йотун, Тавара.