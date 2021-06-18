Украина

Между тем киевляне продолжают переговоры с Эйбаром.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль может продолжить свою карьеру в чемпионате Израиля. Об этом сообщает One.co.il.

По информации источника, в услугах 29-летнего испанского форварда заинтересован Маккаби Тель-Авив, но руководство израильского клуба хочет, чтобы киевляне продолжали платить ему зарплату, которая составляет около 1 миллиона евро в год.

Тем временем испанская пресса, в частности AS, сообщает о том, что киевляне ведут переговоры с Эйбаром, которые продвигаются очень сложно, так как украинцы настаивают на полноценном трансфере футболиста.

В минувшем сезоне Соль провел 38 поединков за Тенерифе на правах аренды, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.